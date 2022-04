Haja RANDRIAMIDONA

Ingénieur Hydraulicien se spécialisant dans le domaine de

-la maîtrise de l’eau

- Alimentation en eau potable

- Traitement des eaux

- Exploitation des eaux de surface et souterraine

- Assainissement urbain, VRD

- Hydrologie, Hydrogéologie

- Aménagement hydroagricole

- Aménagement hydroélectrique

-l’environnement

- Etude d'impact environnemental

- Suivi de cahier de charge environnemental

- Protection des bassins versants

- Science du sol.

- Système d’Information Géographique ( S.I.G.).

- Arboriculture : Pépinière, transplantation et entretien de vergers.

- développement rural

- Information, Education et Communication (IEC) en milieu rural.

- Communication pour le Changement de Comportement (CCC).

- Pistes et infrastructures rurales.

- Méthode participative et progressive.

- Organisation paysanne.



Mes compétences :

Développement rural

Environnement