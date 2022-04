Hajar ALAOUI ISMAILI

Actuellement ingénieur d’état en Mécatronique, de la Faculté des Sciences et Techniques de Fès.



Dans le cadre de ma formation polyvalente, je dispose des outils, théoriques et pratiques (en mécanique, électronique, automatique et informatique) nécessaires pour intervenir à tous les niveaux d'un système de production.



Rigoureuse et polyvalente, je serai ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés





Mes compétences :

Matlab ,pl7, solid works ,catia,STEP7, WINCC,Autom

Management industriel et économie générale

utomatique, Automatisme, traitement du signal

Réseaux : Protocoles et adressage - Configuration

Mécanique des fluides,mecanique de l'automobile

ressources humaines, Entrepreneuriat, logistique

Électronique de l’automobile, Moteurs automobile

Programmation en langage C,JAVA

Moteurs et actionneurs électriques

Métrologie,Automates programmables

comptabilité générale et analytique