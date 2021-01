Salma ELOUARDI

Mobile, disponible, motivée et bien organisé.

ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et j'ai le sens de responsabilité et d’organisation. Mon grand désir est de réussir mon insertion professionnelle future qui ne sera possible que par mon travail assidu où je pourrai me familiariser avec mon métier et me faire une idée des qualités qui sont indispensables à mon profil. Ce qui permettra ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la production

Créativité

Conception mécanique

Lean management

Ingénierie de formation

Innovation

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Lean Six Sigma

- Hydrauliques et pneumatiques -Métallurgie et RDM