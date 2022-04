Hajar Barakat,



Ux designer Junior en recherche d'un contrat en alternance dans le cadre d'un Mastère professionnel UX Design à l'Ecole du Multimédia à Paris.



Diplômée en Master Pro en Design d'Interface Multimédia et Internet, orienté Ux.



Curieuse, positive et motivée.



















Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Dreamweaver

After effects

Microsoft office

Quark xpress

Ergonomie

User experience

In design

Balsamiq

Macromedia Dreamweaver

Axure RP

Audit

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Axure