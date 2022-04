Hajar BENAMRE

Ma formation est basée sur de solides connaissances dans le domaine du marketing et tout ce qui touche à la gestion d’un produit de sa conception à sa commercialisation. C’est une formation s’articulant autours de domaines tels que les études de marchés, évaluation de la satisfaction de la clientèle, élaboration de stratégies d’internationalisation ainsi que la gestion de portefeuilles clients; mais aussi le marketing de publicité et de la communication en entreprise.

je suis vraiment motivée pour mettre à profit mes connaissances et ma capacité à travailler en équipe tout en étendant mes connaissances techniques en marketing et en communication.

Par ailleurs, mon expérience professionnelle, mes stages et formations précédentes, peuvent vous garantir mon ouverture d’esprit, ma curiosité et ma capacité d’adaptation. J’ai de surcroît exercé des responsabilités dans le cadre de mes stages, qui m’ont amené à mettre en œuvre mon sens de l’organisation.