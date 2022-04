Hajar BOUKHARI

Mes compétences :

ATM, MPLS, QoS, VoIP, TCP/IP, UDP

Java, HTML, PHP, Linux

Matlab/Simulink, Merise/UML, CST,MS Project

Word, Powerpoint, Excel

2G, 3G,WCDMA, LTE, SDH-SONET/PDH, Ethernet, IPv4/I

C/C++ (Base), Java, Appl. Mobile/Android,

WCDMA

3G Networks

ZigBee

Wi-Fi

VoIP (Voice over IP)

VPN

UML/OMT

UDP

TCP/IP

Synchronous Digital Hierarchy

Simulink

SONET

SKINNY

RiPv 1/2

QoS (Quality of Service)

Plesiochronous Digital Hierarchy

Personal Home Page

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Project

Merise Methodology

Matlab

Macromedia Dreamweaver

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

LTE

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Java

IPv 4

INTERCOM

HTML

Ethernet

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

ECLiPSe

Cisco Packet Tracer

Android

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

4G Networks

2G Networks