Hajar BOURAQIA

- Rédaction des recommandations stratégiques

- Compétitions gagnées 2015 : Logic Immo ; L'Oréal Professionnel ;

Lux Résidence ; Cewe-Photocité

- Création et développement du pôle graphique

- Fidélisation du portefeuille client

- Définition du périmètre projet

- Estimation des temps de production (UX Design, Création, Intégration)

- Négociations et budgétisation projet

- Coordination des équipes de production et plannification

- Supervision des équipes de chef de projet

- Contrôle de la qualité des livrables

- Contrôle de l'avancement des projets et temps de productions (rapport)

- Recrutement des ressources de production (CDP-UX Designer-UI designer)



Mes compétences :

Adaptability

Ambition

Communication

Creativity

International

Interpersonal skills

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Rigor