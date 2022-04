Hajar DAOUDI

Responsable QHSE

Jet Alu Maroc



- Assurer la mise en place d'un Système de Management Intégré QSE

- Assurer la Mesure et Surveillance du SMI

- Participer et assurer le suivi du Comité d'Hygiène, Sécurité, et Environnement et des conditions de travail

-Communiquer avec l'ensemble des organismes externes (organisme certificateur, Médecin du travail...)

- Assurer l'amélioration continue du SMI

- Assurer la mise en place et le suivi des certifications "Produit"

- Mettre en place la démarche "Lean Manufacturing" (5S, SMED, Standard Work..