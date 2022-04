Hajar DEROUICH

Dynamique et motivée, je suis en reconversion professionnel vers le métier d'ingénieur pédagogique, je suis en Master 2 à l'école supérieur du professorat et de l'éducation à Metz.



A partir du mois de Mars, je serais amener à effectuer un stage de fin d'étude et un travail d'étude et de recherche sur la pensée divergente et le e-learning.

La principale mission de mon stage est la conduite d'un projet de formation allant de la conception, le pilotage jusqu'à la gestion et la budgétisation. Par conséquent, l'objectif principal est de transférer d'une part mes compétences acquises en didactique, pédagogie et d'autre part ma connaissance des publics et du e-learning à votre secteur d'activité. En effet, pendant ces stages je peux soit intégrer vos projets existants et contribuer à leurs développement, soit vous proposer un projet de formation qui répond à des problématiques relevés sur le terrain et répondre ainsi au besoin de votre structure.



Mes compétences :

Bâtiment

Environnement

Génie civil

matériaux

Microsoft Office

AutoCAD