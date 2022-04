Hajar EL GAATIB

J'ai été sélectionnée pour le poste de Consultante produit chez Sciforma.



Mon parcours d'étude ainsi que mes différents stages et autres expériences professionnelles sont en adéquation avec le profil recherché pour cette

Société, éditrice d'un logiciel de gestion de projet.



Les connaissances théoriques acquises lors de mon Master, ma connaissance de plusieurs langues, de langages de programmation et bases de données, mes compétences dans la conception de tableaux de bord, dans la formation, dans le contact avec des clients, dans la gestion d'une relation téléphoniques avec un client correspondent aux compétences qu'on recherche dans le domaine du consulting.



Connaissances acquises SIC



CONTROLE DE GESTION

----------------------------------

* Contrôle de gestion, performance et cycles budgétaires,

* Gestion et contrôle de la qualité,



SYSTEME D’INFORMATION

----------------------------------

* Architecture, système et réseaux,

* Planification du SI et SIAD,

* Management, Modélisation du SI,

* Système de gestion de connaissances et éthique,

* Gestion de projet,

* Organisation et SI

----------------------------------

* Mémoire: La conception du projet SI « Le progiciel de paie

MARIUS ».



Compétences clés



SYSTEME D'INFORMATION

-----------------------------------

*Base de donnèe: Oracle, BO,

*Outils SI : BOUML, MS-Project, dotproject, diagramme de Gantt,Visio Freeplane,



* Logiciels RH : Sedit Marianne, IRIS, MARIUS, Equatis,



CONTROLE DE GESTION

-----------------------------------

* Tableau de bord, Reporting, FCS

* Méthode ABC, Analyse SWOT…



MAÎTRISE DE LOGICIELS



* Bureautique: Word, Excel, PowerPoint, Access, Frontpage,

* Programmation: VBA, SQL,



* Logiciel spécifiques:

Astek Mantis, Scan Bank, Gescli, Ciel-Compta, Cegid, Arpège,



LANGUES

----------------------------------

Français, Arabe, Espagnol Anglais, «TOEIC : 780 », Italien = > Lu, écris, parlé.