Hajar EL KABBARY

Ingénieure Amélioration continue, je compte actuellement parmi ces jeunes diplômées qui souhaitent vivement intégrer une grande entreprise afin de mettre en pratique mon bagage technique dans le domaine de la Gestion de flux et stock/production, Lean manufacturing, des outils de l’amélioration continue (SMED, 5S, TPM,VSM, PDCA...) ainsi que le contrôle qualité (certification ISO) que j’ai acquis lors de ma formation en Master Génie Industriel à l'UFR Physique et Ingénierie de Strasbourg.

Avoir des expériences dans l'industrie automobile chez SCHAEFFLER Haguenau et dans l'industrie pharmaceutique chez DELPHARM Huningue, m’ont permis d’améliorer mes compétences techniques au profit de l'entreprise, mettre en pratique mon esprit d’équipe, ma capacité d’intégration et d’acquérir des connaissances complémentaires très enrichissantes.



Mes compétences :

Six Sigma

SMED

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lean Manufacturing

Kanban

Kaizen

ISO 9001 Standard

Audit

Prezi

TPM

5S

Travail en équipe

BPF