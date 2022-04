Arnauld AWAMBY

Après un stage ingénieur de 6 mois chez Novartis, ou j'ai travaillé sur l’évaluation et la mise en place d'une politique de gestion des stocks de Pièces de Rechange (PdR) des équipements dont les caractéristiques se dégradent avec le temps et l’usage.



Je suis à la recherche d'opportunités professionnelles. Idéalement, un poste offrant des contacts fréquents avec différents acteurs.



Mes compétences :

Méthode SMED

PDCA

Six Sigma

Gestion de projet

Gestion des stocks

Animation d'équipe

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Travail en �quipe