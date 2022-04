« Parce que nos objectifs sont les mêmes que les vôtres, nous sommes le partenaire de votre affichage de sécurité. »

Créé en 2014 par Mlle. Hajar Laaribi, EVAC DRAW est une société Tunisienne fabriquant en Tunisie à Nabeul des plans d'évacuation, des plans d'intervention, signalétique intérieure, signalétique extérieure et tout affichage de sécurité.

EVAC DRAW Société spécialisée dans :

l'affichage de sécurité, les plans d'évacuation ou d'intervention, les consignes de sécurité, signalétique d'incendie, signalétique intérieure, signalétique extérieure, totems, enseignes lumineuses ou non lumineuses, toile tendue, lettres, diodes, PLV, affichage portatif, pré-enseignes...



Nous attachons une importance toute particulière à la qualité et à la finition de ces produits.



Grâce à notre savoir-faire nous sommes capables de réaliser toutes vos demandes standards comme spécifiques.



La norme NF X08-070 établit les principes de conception pour les consignes et instructions de sécurité, les plans d'évacuation et les plans d'intervention.



evacdraw.com / contact@evacdraw.com / +216 22 63 04 41



Mes compétences :

AutoCAD

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Sécurité incendie

3D

Design graphique

Design

Web design

Corel draw