Hajar LASSOUED

FORMATION ET DIPLÔMES SCOLAIRES:



2013-2014: Master 2 pro, mention bien, Spécialité DIMN,

Développement Instrumental pour les Micros et Nanotechnologies à Lyon1. (Instrumentations et dispositifs technologiques scientifiques adaptés à l'étude à l'échelle nanométrique (MEB, MET, AFM, STM, FIB-SEM..), micro et nanotechnologies (microfabrication en salle blanche))..



2012-2013 : Master 1 spécialité Physique, Nanosciences et Mécanique des Fluides,

2009-2012 : Licence PCSI, Physique Chimie Science de l’Ingénieur,

2007-2008 : Baccalauréat Général Scientifique-Spécialité Mathématiques.



INFORMATIQUE :



Logiciel traitement d’images et de métrologie des surfaces (pour images AFM et MEB): Montain'sMap, SPIP.

Notions de base : C++(linux), Matlab, Maple, LabVIEW.





Mes compétences :

Rigueur

Nanoparticules

Instrumentation

Adaptabilité

Nanomatériaux

Travail en équipe

Organisation du travail

Pédagogie