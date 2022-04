Généraliste des Ressources Humaines, fort d'une expérience réussite dans une société de recrutement .

et Ma formation spécialisée en Management et administration des affaires à l'ENCG de Tanger m'a permis de s’inscrire dans une logique polyvalente orientée développement processus de recrutement , évaluation , développement de compétences des intérimaires et le partenariat avec les clients .... etc.