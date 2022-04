Hajar MIRI

Motivée et intéressée profondément par l'innovation, les nouvelles technologies et le développement des compétences, j'ai renforcé mon expérience en étant impliqué dans des projets d’analyse, de développement, d’intégration ou de maintenance des applications JAVA/J2EE tout en ayant des compétences techniques et transversales, il s’agit de l’autonomie, l’esprit d’analyse, le travail en équipe, et la capacité d’apprendre et d’échange.

Cette expérience m’a fait preuve que ma capacité d’analyse, ma curiosité, mon ambition sont des éléments clés de ma réussite.



Mes compétences :

Documentum

JAVA

Spring

SVN

XCP

UML 2.0

JSF/JSP/Struts/Hibernate

J2EE

Scrum

Maven

QC

JIRA