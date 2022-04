Hajer ARRHIOUI

Après plusieurs années au sein du département de l’audit du cabinet Tuillet, je souhaiterais prendre des responsabilités plus opérationnelles et intégrer un poste à forte valeur ajoutée en entreprise.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le contrôle interne/ contrôle de gestion ou en tant que cadre comptable (polyvalent)



Aimant la gestion et ayant le sens de l’analyse et des responsabilités, j’ai pu apporter lors de mes différentes missions d’audit mes compétences en matière comptable, fiscale et juridique, acquises en entreprise en tant que comptable unique et auxiliaire ainsi qu’en cabinet à travers un portefeuille de clients variés. J’ai pu par ailleurs développer mon savoir-faire, mes compétences et mes connaissances dans le cadre du domaine d’audit légal ; d’appréciation du risque, des processus et du contrôle interne et acquérir des compétences dans l’encadrement d’équipe (2-3 personnes).



Mes compétences :

Accompagnement

Comptabilité

Comptabilité générale

Comptabilite generale et analytique

Consolidation

controle des comptes

Contrôle interne

La comptabilité générale

Retraite