Hajer SAFRAOU SOUABNI

Je travail actuellement dans un bureau d'étude en électricité et sécurité incendie. je suis chargé par le dessin sur AutoCAD et élaborer l'étude suivant les nécessités du projet (Hôpitaux, Lycées, administrations,... ainsi que l'éclairage public).

Notre étude est basé sur les normes et réglementation. On détermine par la suite tous les besoins électriques (section des câbles, calibre des disjoncteur,....)



J'habite à cité El Hidhab et suis originaire de Djerba. elle est pour moi le meilleur endroit ou on peut se reposer.. normal c'est Djerba la douce l’Île des rêves...



Mes compétences :

Autocad

Windows