Hakan DUMLUPINAR

Je suis gérant salarié j'ai créer ma socièté en septembre 2007 j'éxèrce

de la mosaique artistique que je me suis spécialiser en Italie à l'école Spilimbergo.



Auparavant j'avais remporter des concours avec la sema et recu des prix du rotarie club et j'ai fais aussi des expositions.

notamment j'ai été former aussi avec l'association Mosaic entre 1997 et 1999

et j'ai fait de nombreux expositions.

Je fais de la mosaique traditionnelle ainsi de la création personnelle,vous pouvez me consulter sur mon site intArray ou retrouvez mes oeuvres sur artquid.



Les réalisations peuvent se faire selon vos gouts et lieux souhaiter.



Mes compétences :

Prix rotarieclub

Prix de LA Sema

École de Spilimbergo de mosaique Italie