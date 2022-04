* Expérimenté sur les frameworks et l'architecture JEE (REST, Spring, Hibernate...)

* Expérimenté sur le NoSQL (MongoDB, Elasticsearch)

* A l'aise avec les outils d'industrialisation (Git, Maven, Jenkins...)

* Expérimenté sur le développement Front-End (JavaScript, AngularJS)

* Attaché à la qualité du code et aux tests

* Bon esprit d'équipe et expérience en environnement Agile

* Créativité et passion pour les nouvelles technologies