Hakim ABBAS

SAFYNA Cosmetic, des produits de beauté au naturel



La marque SAFYNA est née d’un amour pour le Maroc et le bien être, le soin de beauté oriental conjugue culture de la beauté et art de vivre. Nos soins ne se contentent pas d’hydrater la peau mais procurent aussi du plaisir.



Nous sommes spécialisés dans la vente de produits soin et bien être orientaux (en provenance du Maroc). Nous proposons une large gamme de produits du hammam, plus précisément huile d’argan, savon noir et ghassoul parfumé à la rose l'eucalyptus, la fleur d'oranger, l'argan ; des huiles pures de soins et modelages à l'abricot, l'avocat, l'amande douce et l'argan, la rose; les accessoires du bain tel que le gant kessa et le disque de gommage en terre cuite.



Soucieux de la préservation de l’environnement, nos produits sont 100% naturels et nous utilisons des conditionnements recyclables.



Nous proposont des tarifs adaptés aux professionnels de la beauté, n'hésiter pas à demander notre catalogue.



Nous recherchons des réseaux de distribution(institue de beauté, grande distributions,Pharmacies, Hammam et spa) pour promouvoir notre marque SAFYNA cosmetic.



Nous sommes également à votre écoute pour toute demande particulière, à laquelle nous nous efforcerons d'apporter une réponse rapide.

Selon les volumes que nous réaliserons ensemble, vous pourrez bénéficier de conditions particulières. Consultez nous à ce sujet.

Pour des volumes très importants et planifiés, nous pouvons vous étudier des prix spéciaux afin de vous permettre d'être toujours plus compétitifs.

N'hésitez pas nous nous demander notre catalogue professionnel 2009.

Vous pouvez retrouver nos produits sur le site

www.sensetdeco.com



