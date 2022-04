Hakim AIT HAMI

Chef de produit confiant, précis et qualifié avec une expérience de 6 ans sur les marchés de la distribution de solutions dans l’électronique grand public et de fournitures de bureau. Apte à comprendre les relations entre les différents partenaires qui composent un circuit de distribution. Reconnu pour ma ténacité et ma capacité à faire face aux challenges et à la mise en application de décisions.



Mes compétences :

Avant ventes

ventes

Gestion

Avant vente

Marketing

Rigueur dans le travail

Business development

Communication

Sales

Gestion de projet

Management

Achats