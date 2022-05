Youcéf BARCHI

Bonjour,



C'est il y a près de vingt ans que je décidai d'orienter mes études vers ce qui allait devenir une véritable passion : le commerce.



Fort d'expériences dans la télévente ainsi que dans la transaction immobilière, j'ai souhaité approfondir plus spécifiquement mes compétences vers le marketing et les achats.



Bricoleur, sensible aux nouvelles technologies et résolument orienté clients, j'ai rejoint le groupe Saint-Gobain dans sa belle start-up omnicanale : OUTIZ.



Y.BARCHI



Mes compétences :

Achats

Anglais

Anglais courant

Benchmark

Études de marché

Marketing

Négociations

Négociations fournisseurs

Promotion

Promotion des ventes

ventes