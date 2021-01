Hakim BADRI

CONSULTANT - FORMATEUR & Organisme de formation continue Datadocké



FORMATEQ PERFORMANCES - www.formateq.com



ORGANISATION INDUSTRIELLE, DÉMARCHES DE PROGRÈS ET AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE :



* Lean manufacturing, diagnostique Lean, Kaizen, JAT, TPM.

* Méthodes de résolution de problème.

* AMDEC, KANBAN, PDCA, 8D, Méthodes de résolution de problèmes.

* 5S, Brainstorming, Arbre des causes, SMED, PARETO, POKA YOKE, QQOQCCP.





CONCEPTION & PRODUCTION MÉCANIQUE :



* Lecture de plan mécanique, tolérancement ISO, cotation fonctionnelle, théorie des états de surfaces.

* Métrologie dimensionnelle et géométrique de pièces mécanique.

* Processus de développement d'un produit.

* Analyse de la valeur, analyse fonctionnelle.

* AUTOCAD 2021 - INITIATION & CONFIRMÉ.

* SOLIDWORKS 2021 - INITIATION & CONFIRMÉ





MÉTHODES - INDUSTRIALISATION :

* Prédertimination des temps de production M.O.S.T. (Maynard Operation Sequence Technique)

* Chrono analyse avec jugement d'allure.

* Ergonomie appliquée au poste de travail.

* Concevoir un mode opératoire.

* Former un opérateur à un nouveau moyen de production.

* Indicateurs et Tableaux de bord.

* Conception d'un cahier des charges fonctionnel

* Conception d'une gamme et une nomenclature

* Dimensionner et équilibrer les lignes de productions



PRÉVENTION ET SECOURISME :



* Sensibilisation aux TMS ( Troubles Musculo-squelettiques ).

* Gestes et postures.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Total Productive Maintenance

AMDEC/FMECA produit / process / moyen

PARETO

Analyse de la valeur

Méthodes de résolution de problèmes

5S

Chrono analyse avec jugement d'allure

Indicateur de performance

Lecture de plan mécanique

Concevoir une gamme et une nomenclature

Assemblage vissé

SMED

Métrologies mécanique

Concevoir et aménager des postes de travail

Kaizen

Kanban

PDCA / 8D

Analyse fonctionnelle

PARETO

Organisation industrielle

PDCA

AMDEC

TPM

8D

Formation SST

Gestes et postures

Solidworks 2021 - Initiation + confirmé

TMS

Autocad 2020 - Initiation + confirmé

M.O.S.T (Maynard Operation Sequence Technique)