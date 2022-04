Avec plus de 08 ans dans le domaine de planification et le contrôle de projets de construction multidisciplinaire, j'ai acquis une solide expérience et à la recherche de nouveaux challenges.

Maitrisant les techniques de planification et du contrôle de projets, je maitrise idem les outils informatiques dédiés à ce type de fonction tels que Primavera Project Planner.



Mes compétences :

Gestion de projets

Planification

Microsoft office

Microsoft project

Primavera