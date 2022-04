Hakim BELLEBNA

Dans le cadre de mes recherches doctorales (qui consistent en une sociologie des mutations de l’institution étatique à travers l’exemple de la prise en charge des personnes placées sous main de justice), j'ai pu constituer un socle solide de connaissances et de maîtrise de la littérature scientifique liées à la diffusion et la mise en œuvre des réformes, à la sociologie carcérale, ainsi qu'à l'étude de l'action publique, du champ pénal, et plus particulièrement, celui de la prise en charge (entre social et contrôle) des personnes condamnées au croisement de multiples champs des politiques publiques.



Cet intérêt pour l'exécution des peines et le riche dispositif méthodologique sur lequel s'appuient mes recherches (entretiens directifs et semi-directifs, observation participante, démarche ethnographique, etc.) à différents échelons de l'administration pénitentiaire (Direction de l'Administration Pénitentiaire, Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires et Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation) m'ont donné l'occasion de passer beaucoup de temps dans les services. J'ai alors pu me forger une solide expérience de terrain et me familiariser aux savoir-être et savoir-faire propres à l'administration.

Par ailleurs, mon expérience de recherche, au-delà de mon ancrage disciplinaire et académique, m’a permis d'étoffer au cours des années des qualités tant rédactionnelles (en participant à l’élaboration de publications et travaux de recherche) qu'orales (enseignements, valorisation de la recherche lors de différents congrès et séminaires). Du reste, j'ai pu cultiver de réelles aptitudes au travail en équipe (rédaction et présentation de communications, organisation technique et scientifique de journées d'étude).

Enfin, au cours des années passées j’ai pu développer des compétences certaines dans la gestion de projets et contribuer à l'accroissement des connaissances dans mon champ disciplinaire en menant des travaux de recherche, et des chantiers scientifiques sur des questions contemporaines telles que la Justice et la Nouvelle Gestion Publique ou encore les changements et permanences dans la probation en France.

Mon attirance et mes connaissances approfondies du champ de l'exécution des peines, ainsi que mes

compétences, sont de nature à me permettre de répondre à des missions d'encadrement, de

coordination, de pilotage et de mise en œuvre des politiques pénales nationales à l'échelon

territorial.



Mes compétences :

Action publique

Administration

analyse des politiques publiques

Droit

Enseignement

Politiques publiques

Sociologie