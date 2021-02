Hakim BENAMER

hbenamer@free.fr



Responsable des Systèmes d'information.



Rigoureux, autonome et organisé.



Responsable informatique / Chef de Projet fonctionnel et Technique.

20 années d'expériences.



DOMAINES D’INTERVENTION



Fonctionnel :



Manager d’une équipe Hotline support niveau 1-2, d'administrateur système, et de développeur.

Gestion de la sécurité du système d’information

Charte informatique

Procédures Sarbanes Oxley, ITIL, ISO 9001



Définition et gestion des partenaires et prestataires extérieurs

Suivi et contrôle du respect des SLA

Mise en place de procédures de sauvegarde

Audit sécurité du réseau



Administration de serveurs Exchange 2010, AD 2008, ISA 2006, Citrix, SQL Serveur 2008 R2, Unix, OS X, HYPERV, VMARE 5.1



Gestion des projets : Workflow, SAN, PRA, TOIP, VPN Intersite, WIFI CISCO/TRAPEZE, SAP HR, AS 400, Starquery, GED, EDI Appolo, Microsoft Dynamicis NAV 2009 R2.



Mes compétences :

Responsable informatique

Active Directory

Sécurité informatique

Nom de domaine

Microsoft Windows Server

Microsoft Exchange

Glpi

DNS

Centreon et Nagios

VMware ESX

Hyper-V

Microsoft Dynamics Nav 2009 R2