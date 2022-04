Hakim BENASSOUL

En 2011, nous décidons de créer LE plus grand événement oriental de l'Est de la France:

« La Foire Orientale Internationale »



Elle aura lieu du 11 au 13 Novembre 2011 au Zénith de Strasbourg : 7000 m² d'exposition pour accueillir plus de 300 exposants et plus de 30 000 spectateurs!!



La Foire Orientale Internationale c'est:

- Un lieu de rencontre entre professionnels et particuliers (B to C) à travers les stands d'exposition

- Une Multiplication des opportunités d'échanges et de coopération entre fournisseurs, distributeurs, investisseurs, franchiseurs, ... grâce à l'espace dédié « B to B »

- Des animations ponctuelles sur scène et dans les allées du salon (défilés de mode traditionnelle et contemporaine, musiques et danses, conférences-débats, dégustations de mets orientaux, ateliers créatifs,... sans compter les nombreuses surprises qui attendent les visiteurs.)



Etre partenaire ou exposant lors de la Foire Orientale Internationale, c’est:



- L’occasion unique d’établir un contact privilégié avec le grand public mais aussi avec les professionnels (responsable d'achats, entrepreneurs, artisans,...).

- Le moment et le lieu idéal pour présenter vos produits à votre cœur de cible, faire découvrir vos nouveautés, répondre aux interrogations de vos prospects, gagner la confiance de nouveaux clients et signer de nouveaux contrats.

- Rencontrer les interlocuteurs pour la mise en place de votre projet d'entreprise (banques, institutions, investisseurs, …).



4 espaces dédiés:

- Espace « Agro-alimentaire – Halal »

- Espace « Service aux particuliers et professionnels »

- Espace « Franchiseurs et Institutionnels »

- Espace « Artisanat et Réception orientale »



Un espace VIP est mis à la disposition des exposants et partenaires de la foire pour:



- Rencontrer vos clients, prospects et invités dans un lieu privatif

- Organiser vos séminaires et conférences, avec un nombre illimité de participants.

- Faire des démonstrations et vendre en direct vos services et/ou produits



La Foire Orientale, c'est l'occasion pour vous de toucher le coeur de votre cible alors n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez réserver votre stand ou si vous optez pour une proposition de partenariat communication.



