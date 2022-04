Hakim BENSELAMA

Consultant fonctionnel GMAO (gestion de maintenance) au sein de la société STERIA.

Après mon mastère spécialisé Management de la maintenance à l'ENSAM de Paris et mon stage chez VEOLIA TRANSDEV ou j'ai travaillé sur l'optimisation des plans de maintenance des BUS et CAR, j'ai intégré la société STERIA.

Titulaire également d'un Master 2 Maintenance et Maîtrise de Risques Industriels(MMRI)de l'Institut Universitaire Professionnalisé de Sénart en juillet 2008. Je maîtrise les outils Sûreté de fonctionnement (AMDEC, Analyse de Risques, Arbres de défaillances, Analyse fonctionnelle, Blocs diagramme de fiabilité......); comme j'ai aussi une expérience dans le domaine de l'hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) en réalisant des Analyses de risques.



Je suis mobile sur toute la France.



Mes compétences :

AMDEC

Analyse fonctionnelle

APR

ICPE

Labview

LCC

Lotus

Lotus Notes

Matlab

Matlab simulink

Normes iso

Oshas

SAP

SdF

Seveso

Simulink

SLI

TPM