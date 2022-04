Déjanire KOUOKAM

Bonjour,



ALSY, filiale du groupe Orange Business Services, est une société d’ingénierie informatique, expert sur l’ensemble des technologies Microsoft.



ALSY fait aujourd’hui partie des 3 partenaires privilégiés Microsoft Consulting Services, ce qui permet à nos collaborateurs d’intervenir directement dans les équipe MCS pour le développement de projets innovant.



Par ailleurs, notre positionnement en avance de phase nous permet de travailler en amont de la sortie des produits Microsoft, ce qui permet à nos collaborateurs de travailler en collaboration avec Microsoft et nos clients sur les versions beta des différentes solutions Microsoft.



ALSY encourage ses collaborateurs à se former et participer à des projets innovants autour des solutions Microsoft. Par exemple, nous avons récemment organisé un concours de « développement d’une application Windows 8 ». Les participants devaient développer une application de leur choix sur Windows 8. Les 3 meilleurs candidats ont gagné une tablette surface.



Nos clients sont essentiellement des grands comptes et grandes PME comme par exemple : Renault, PSA, le groupe Accor, les aéroports de Paris, les laboratoires SERVIER, Véolia, AXA, la Banque de France…



Vous serez amené à intervenir aussi bien sur des missions au forfait au sein d’une équipe projet ALSY que sur des missions d’Assistance Technique directement chez nos clients.



Technologies et compétences recherchées sur:



- .NET/SharePoint

- Dynamics CRM

- Suite décisionnel BI de Microsoft

- Biztalk

- Active Directory

- Exchange

- Lync Server 2010/2013

- SCCM



