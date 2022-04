18 années d'expérience dans le milieu de la formation m'ont permis de développer toutes les compétences nécessaires pour un bon accompagnement dans vos plans de formation à court, moyen ou long terme.



Actuellement au service de grandes écoles de commerce, je propose une prestation allant de la prise en charge de modules de formation (création de syllabi et animation des modules)jusqu'à la création de modules de formation sur mesures pour les PME et les professionnels.



Pour aller plus loin je propose également de mettre à disposition mes compétences de Responsable pédagogique acquises au sein d'un groupe d'écoles national.



Enfin, mes différentes expériences en tant que Commercial et Directeur Commercial me permettent de vous proposer la création de vos plan de prospection, avec la définition d'outils adaptés à votre situation, ou même d'organiser et motiver votre force de vente.



Alors au plaisir de vous rencontrer et discuter de vos projets avec vous.



Hakim Boucif



Mes compétences :

Formation

Pédagogie

Ingénierie de formation

Direction commerciale

Organisation de force de vente