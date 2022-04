Hakim CHELFAOUI

Titulaire du Bachelor Responsable de développement Commercial, j'ai le sens de l'organisation et le goût des responsabilités.

Profitant de plusieurs expériences professionnelles, je souhaite mettre en oeuvre mon expérience professionnelle ainsi que mes acquis scolaires et universitaires pour m'insérer au mieux dans le monde professionnel.

Jeune, ambitieux, dynamique et fortement motivé j'ai pu développer mes qualités durant mes études.

Je suis intéressé par les expériences dans le domaine commercial.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Business development

Négociation

Virtualisation

Informatique

Management

Sport

Prospection commerciale