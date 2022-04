Blandine BEAUFILS

* En recherche active d'emploi



Mon objectif ? Etre actrice du développement et de la pérennité de votre entreprise pour avancer ensemble vers une meilleure performance globale

Actuellement en alternance chez Nestlé France, je suis à la recherche d'un poste responsabilisant dans un environnement challengeant dans lequel je puisse mettre à profit mes compétences acquises tout au long de mon parcours académique et de mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Orthographe

Relations Publiques

Communication

Relationnel

Evènementiel et Relations Publiques

Communication événementielle

Supports de communication

Réseaux d'entreprises

Réseaux sociaux