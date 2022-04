Hakim CHENOUNE

Bonjour,

Je souhaite me lancer dans la création d'une entreprise de grossiste, car dans ma region il y'a un manque cruelle de ce genre d'entreprise, je suis certain qu'il y'a une demande enorme pour cela, car les commerçants de ma regions n'ont que les grossistes d'aubervilliers pour s'approvisionner en marchandises, alors je me dit qu'il y'a un coup a jouer sur ça.

Sauf que je ne sais pas comment faire, par ou commencer, tout en sachant que je souhaite me lancer avec mes propres fonds meme si mes fonds ne sont pas enormes.

Combien faut-il pour se lancer? comment m'y prendre?

Cordialement