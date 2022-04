Publication universitaire et recherche scientifique en économie financière

Édition suisse et européenne par Hakim Cherif, PhD, ancien maître assistant

à la Faculté des sciences économiques et sciences de gestion Département des sciences commerciales de l'Université du Colonel

Elhadj Lakhdar, Batna, Algérie.

PUBLICATIONS ET RECHERCHES POLITIQUES ET FINANCIÈRES



1. DERIVE ÉCONOMIQUE 1978/1998.



2. BAZARDAGE DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE 1989/1999.



3. RICHESSE DE LA RÉPUBLIQUE 1970/1990.



4. CORRUPTION FINANCIÈRE.



5. RELANCE DE LA ZONE FRANCHE DE BELLARA JIJEL 1975/1995.



6. FAUX PROGRAMME ÉCONOMIQUE 1980/1990.



7. SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR L’ALGÉRIE.



8. L’ALGÉRIE APRES LE PÉTROLE.9. LA BUREAUCRATISATION DE L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE.



10. CENTRALISATION DES DÉCISIONS ÉCONOMIQUES.



11. EXPORTATIONS ALGÉRIENNES HORS HYDROCARBURE 1992/2002.



12. STAGNATION DES PROJETS ÉCONOMIQUES.



13. GESTION ÉCONOMIQUE PARALLÈLE.



14. STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DE DÉVELOPPEMENT .



15. LE MARCHÉ NOIR, ÉCONOMIE INFORMELLE.



16. SONATRACH, UN COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE.







PUBLICATIONS ET RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES



1. L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC).



2. FOND MONÉTAIRE INTERNATIONALE (FMI).



3. BANQUE MONDIALE (BM).



4. BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE).



5. BANQUE NATIONALE ALGÉRIENNE (BNA).



6. LES INVESTISSEMENTS DES BANQUES ARABES EN ALGÉRIE.



7. STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DES DOUANES ALGÉRIENNES.



8. LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES DANS LES PORTS ALGÉRIENS.



9. LA CERTIFICATION (ISO) DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES.





10. LE MICRO-CRÉDIT EN ALGÉRIE.



11. LA CRÉATION DES MICRO-ENTREPRISES EN ALGÉRIE.



12. LA STRATÉGIE MONÉTAIRE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE.

13. LA BANQUE POSTALE ALGÉRIENNE.



14. LE MARCHÉ DU DINAR ALGÉRIEN



15. LE PROFIL D’UN INVESTISSEUR À RISQUE EN BOURSE.



16. INTRODUCTIONS SUR LE MARCHÉ BOURSIER.



17. LA DÉFAILLANCE DES BANQUE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT.



18. ANALYSE DU RISQUE DANS LE MARCHÉ BOURSIER.



19. RISK MANAGEMENT OF VALUE AT RISK ( VaR).



20. THE TOOLS OF MARKET RISK MANAGEMENT.



21. CONCEPTS OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT.



1_Nouvelle Publication 2009 :



GUIDE DE LA FINANCE ISLAMIQUE .



2_Nouvelle Publication 2010 :



GUIDE DE LA FINANCE INTERNATIONALE .



3_ Plan Marketing Et Vente . 2003/2011





https://www.scribd.com/doc/23965370/My-Book-Islamic-Finance-2009







Zurich, Switzerland, all rights reserved.

algerinvest.webs.com © 2002/2014



hakimcherif5@gmail.com



www.algerinvest.webs.com





Mes compétences :

Observateur et curieux

Observateur et à l'écoute