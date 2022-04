Hakim HADJALI

Ingénieur de formation, je suis titulaire d’un Master 2 en Sport Management Ingénierie – Logistique des Évènements et Sécurité et je souhaite exercer mes connaissances et compétences à la gestion d'installations à caractère sportif.



A la suite de mon stage de fin d’étude au sein du service des sports municipal de Nanterre, j’ai pu réaliser un audit sur l’ensemble des 17 infrastructures sportives municipales. J’ai dû analyser divers données statistiques, juridiques et professionnelles axées autour d’une méthodologie prédéfinie, afin de pouvoir suggérer une optimisation de l’exploitation (logistique, sécurité, hygiène, managériale) de plusieurs équipements sportifs spécialisés (Dojo, S.A.E, Piscine Olympique, Salle Omnisports, etc..).



J’ai su apprécier mon investissement au service de ma collectivité territoriale, à améliorer la qualité et la conformité des équipements sportifs dédiés à la population, à travailler au sein d’une équipe tout en étant indépendant et responsable quant à mes décisions professionnelles afin de satisfaire la politique sportive.



La rigueur, l’autonomie et mon goût pour le sport, acquis durant mon cursus, ainsi que mon organisation et mon altruisme sont selon moi des atouts pour réussir dans cette perspective et ainsi répondre aux responsabilités qui incombent à la gestion d'équipements sportifs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Traduction anglais français

Audit qualité

Sécurité

Comptabilité générale

Droit du sport

Événementiel sportif

Sport

Gestion de projet