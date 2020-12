Hakim HAMDI

Technicien d'essais au sein de la société BENNING France actuellement en CDI.



Je suis titulaire d'un BTS Electrotehchnique, d'un BAC STI Electrotechnique et d'un BEP Maintenance des systèmes mécaniques et automatisés.



J'occupe un poste de plateformiste au sein d'une équipe de 6 personnes avec un responsable, je suis chargé de toutes actions sur tous les types de cabines fabriquées par le groupe:



-Essais

-Corrections des erreurs de conception et de câblage

-Règlages des différents systèmes ( programmations des cartes electronique, règlage des affichages, configurations du système complet)

-Vérification des schémas

-Responsable du produit avant expedition chez client

-Formation des nouveaux arrivants

-Répondre à la demande des clients ( dépannage, conseils d'utilisation et support technique)

-Formation des clients sur les mises en service en anglais



Mes compétences :

Électronique

Électronique de puissance

Électrotechnique

Électricien

Automaticien

Autonomie professionnelle

Thyristors

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Programmation