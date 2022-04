Hakim JADBAL

Technicien en infographie ,conception et la réalisation et la mise en page de tous les supports de communication et graphisme : logos, flyers, affiches, cartes visite, bâches des surfaces, panneaux publicitaire, habillage (véhicule, aluminium, métal, inox) avec adhésif , brochures, dépliants, catalogues, menus, cartes visites, presse. Nous accompagnons votre évolution ! Une équipe professionnelle, qualifiée et multidisciplinaire assure le succès de vos Projet,en respectant vos exigences ,ainsi que vos budget,que vous soyez (entreprise, bureau, hôtel, Usine,..). Nous sommes la pour vous donnez satisfaction, Avec notre équipe projet hautement qualifié, rassemblant une panoplie de compétence pluridisciplinaire, nous somme a bout de vous offrir un service de qualité,nous nous chargeons de vous confectionner un bon plan pour rénover vos identité visuel.



Mes compétences :

création Site web

Impression

créativité

Typographie

Conception; Photogravure; Montage

Designer produit

Habillage

Designer graphique

Photoshop ; Indesign ; Illustrator ;

sérégraphie

Designer Site web

Web: HTML; Dreamweaver;; Javascript; CSS

animation flash

Habillage Site web

Dessin industriel : 3ds max

Packaging

Communication interne

Internet

Photographie

Design