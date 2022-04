Hakim KHITTOUCH

Dans le cadre des activités de développement logiciel au sein du centre d’excellence "Embedded Software", et dans le respect de l’engagement et de politique Qualité de la société:

Je participe à l’élaboration et à la définition du cahier des charges des logiciels implants en liaison avec le département de recherche clinique.



Je spécifie, conçoit et code les fonctions du cahier des charges clinique en intégrant les spécifications hardware définies avec le département «Advanced System and Integrated Circuits (ASIC) », dans le respect des procédures et guides de développement des logiciels implantables.



Je conçoit et réalise les phases de tests et vérification du logiciel développé.



Je participe à l’élaboration de documents d’interface avec les autres départements de la société.



Je participe aux expertises de retours clients sur les logiciels. Participe à la maintenance corrective et évolutive des logiciels implantables pendant tout le cycle de vie des produits;



Je contribue, en collaboration avec le responsable « méthodes, outils, procédures » ou le département QA, à l’amélioration continue de la qualité logicielle par l’évolution du processus de développement des logiciels embarqués (outils de développements et de tests) et des guides et procédures de développement .



Je participe à d’autres tâches qui pourraient être confiées à l'équipe "Embedded Software", par exemple le développement de logiciels embarqués non implantables tels que les logiciels de communication avec les appareils implantés (Home Monitor, Tête de télémétrie, ...).



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Simulink

PC Hardware

WinDev

TargetLink

Matlab

Visual Basic

VHDL

Pacemaker

PCan

Microsoft C-SHARP

C++

C Programming Language

Assembler