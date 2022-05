Stéphanie BARBARAS

Bonjour,



Pour parler de moi (et oui figurez-vous que c'est le sujet de cette présentation surprising isn't it!) en quelques mots, j'aime le design et la création quel que soit son domaine d'application.



Après des études aussi complexes que spécialisées dans le domaine de la biochimie, j'ai cherché un travail : sans résultat. Alors j'ai décidé de me réorienter pour aller explorer des cieux professionnels plus cléments.Une profonde remise en question plus tard, je me suis décidée à suivre mon instinct pour revenir à mes premiers amours à savoir la création (écriture, dessin, modélisation 3D ou encore création graphique).



Armée de mes quelques bases en infographie et de mon bon coup de crayon, je me dirige doucement vers une école spécialisée dans le marketing. J'en vois déjà qui lèvent les yeux sans comprendre... eh bien la logique est simple. Le design fait appel à la sensibilité de chacun par contre, le marketing c'est une autre paire de manche. Or pour créer une société qui fonctionne efficacement, cette voie me sera plus favorable sans pour autant brider ma créativité.



Par ailleurs, maniant les mots avec habileté, ma plume divague au gré de mes humeurs, même si elle suit globalement deux tendances. La première raconte des histoires de tous les jours ancrées dans la réalité avec un style aussi cynique qu'acéré : le mordant et la répartie de personnages aux caractères bien trempés. La seconde quant à elle est axée sur la fantasy et les mondes de l'imaginaire. Le style est beaucoup plus doux et imagé (normal c'est de la Fantasy ça doit faire rêver). Un monde que j'illustre au fur et à mesure.





