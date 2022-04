Hakim LAIB

Je suis actuellement spécialisé dans la prospection et la gestion commerciales en Suisse essentiellement dans le domaine de la haute horlogerie pour un laboratoire international de métrologie et d'essai ISO 17025 ISO 17020 ISO 9001

Très au fait des "us et coutumes" de la haute confidentialité , je suis en contact direct avec les directeurs qualité.

Je prospecte également dans l industrie automobile , aéronautique, pharmaceutique ,énergie,laboratoire de recherche , transport prototype ,agroalimentaire etc.....en France et en Suisse.



Mes points forts: autonomie , excellent relationnel.

très bonnes connaissances et pratiques de l'outil informatique et des technologies hight tech



Mes compétences :

Métrologie

Mécanique

Informatique

Aéronautique

Automobile

Qualité

Pharmacie

Pétrochimie

Iso 17025

Horlogerie

Animation commerciale

Animation des ventes

PRI Nadcap