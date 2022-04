• Prospection auprès des entreprises, identification de leurs besoins

• Elaboration de diagnostic RH auprès des PME

• Négociation et construction de plans d’actions personnalisés visant l'intégration réussie en emploi durable

• Fonction d’interface entre les demandeurs d’emploi et les employeurs.

• Mise en place, avec l’encadrement des entreprises, des méthodes de recrutement, d’accueil, d'intégration,

de suivi et de mise en perspective des emplois.

• Développement et fidélisation du réseau d’entreprises locales et des partenaires sociaux

• Organisation et animation de job dating et de rencontres professionnelles



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Fidélisation client

Recherche de partenariats

Prospection

Stratégie d'entreprise

Recrutement

Travail en équipe

Conseil RH

Analyse des besoins

Gestion de la relation client