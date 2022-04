Je suis actuellement au CNAM Aix en Provence en cour du soir pour devenir ingénieur.



Je suis motivé et à l’écoute donc n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Java

Microsoft SQL Server

Visual studio

Windev

C#

MySQL

PowerAMC

PHP

CSS 3

HTML 5

Merise

JavaScript

Hibernate

Java EE

Struts

Scrum