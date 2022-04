Hakim SOLTANI

Bonjour ,

je suis un opérateur occupant le poste de chef centrale a béton chez SNS BOUKHEDIR ET CIE ( skikda ) mon rôle consiste a géré la production du béton prêt a l'emploi pour des déférents grand projets .

Taches :

- Surveiller et réguler une installation de production automatisée de béton prêt à l'emploi,

- Peut intervenir directement sur les équipements de production et les instruments de contrôle

- Organiser le stockage des matières premières, les réceptionner, planifier les livraisons et traiter les commandes.