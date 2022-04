Hakim TARIB

Savoir être :

Grand sens relationnel, ouverture d’esprit ;

Sens du contact et de l’écoute ;

Réaction avec sang froid et rapidité ;

Rigueur et Organisation ;

Prise d’initiative ;



Savoir faire :

Maîtrise des produits bancaires ;

Maîtrise des différents produits de placement et de financement ;

Gestion de la trésorerie ;

Bonnes bases comptables.



Mes compétences :

Audit

Banque

Chargé de clientèle

Contrôle budgétaire

Contrôle de gestion

credit manager

Finance

Gestionnaire

Manager

Trésorerie

Trésorier

Microsoft Windows

Microsoft Office

Internet

Vente