Hakima BENDANOUN

Meilleure conseillère commerciale au sein de l'entreprise la Redoute pendant plusieurs année, j'ai participé au développement du chiffre d' affaire.

Par ailleurs, cette expérience professionnelle m'a permis d' acquérir des compétences solides dans le domaine et la relation client, notamment dans l'accueil du client et son accompagnement, l'assistance et le conseil, la vente des produits et services, la fidélisation de la clientèle, ainsi les litiges.

J'ai acquis une expérience professionnelle qui me permet de gérer mon activité en fonction des flux de demandes dans le cadre d'une équipe.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont toutes apporté un goût du travail, un sens de l'écoute et une grande envie de me développer davantage dans la relation clientèle.



Mes compétences :

Dynamisme

Détermination

Adaptabilité

Rigueur

Développement commercial