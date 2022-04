Hakima TELMOUN-HAMACI

Médecin généraliste et titulaire d'un diplôme interuniverstaire Nutrition et Diététique obtenu à l'université des sciences pharmaceutiques Paris Descartes (Professeur Cynober), j'ai travaillé comme formatrice des professionnels de santé dans plusieurs écoles paramédicales où j'assurais les cours de pathologies médicales et chirurgicales , j'ai travaillé aussi comme médecin formateur dans l'école groupement des écoles des métiers de la sante GEMS au pôle universitaire Léonard De Vinci et dans une école de formation médicale continue Action sante .Actuellement je suis professeur medico-sociale titulaire à l'académie de Paris (depuis JANVIER 2009)

Dynamique et très ambitieuse et pédagogue ; j'ai le sens de responsabilités et le goût de contacts , je suis très heureuse dans mon travail et j'ai envie d'évoluer dans ce domaine, pour un jour encadrer une équipe pédagogique



Mes compétences :

Formation des professionnels de santé"

Conseils santé et Nutrition

Enseignement

Pédagogie