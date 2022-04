Hakime YAHA

Après 15 années dans le groupe NEXTER SYSTEMS, j'ai pu développer mes compétences dans les métiers de l’ingénierie R&D, les méthodes industrielles et les Achats.



En 2016, J'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe EURENCO au service des Achats avec la capacité de répondre aux besoins et projets de mes collaborateurs pour tous les sites du groupe.



Mes compétences :

Achats internationaux

Maitrise des achats Production et Hors Production

Mise en place de contrats cadres

Gestion de projets achats