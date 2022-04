Gérant SMART BUSINESS SOLUTION : MICROSOFT Partner



10 ans dans le domaine Integration ERP.



MICROSOFT CERTIFICATION EXAMS COMPLETED SUCCESSFULLY:

- Microsoft CERTIFIED IT Professional

- Microsoft CERTIFIED Technology Specialist

- Microsoft CERTIFIED Professional



1/MICROSOFT CERTIFIED IT PROFESSIONAL - DYNAMICS

-MCITP

2/MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST (MCTS)

-TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

3/MICROSOFT CERTIFIED TECHNOLOGY SPECIALIST –DYNAMICS

-Managing Microsoft Dynamics Implementations

-NAV 2009 C/SIDE Solution Development

-NAV 2009 Installation & Configuration

-NAV 2009 Core Setup and Finance

-Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 Installation & Configuration

-Microsoft Business Solutions Navision 4.0 Financials





Depuis 2012 : Directeur Projets MBS (Microsoft Business Solution).



Depuis Février 2006 :Consultant Expert ERP Microsoft Dynamics Navision.



Depuis 2004 au Février 2006 : Direction DSI, Administrateur ERP MBS



Depuis Septembre 2002 au Janvier 2004 : Consultant

Junior ERP Microsoft Dynamics chez ABA Consulting





Hakimi RAMZI

Directeur Projets MBS

