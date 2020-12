Assistance à MOA en systèmes d'information - Finance de marché et gestion d'actifs



* Validation en juin 2008 du niveau 3 du "CFA institute program"



* Anglais: courant / professionnel

TOEFL: 277/300

IELTS: 8/9, mention "very good user"



* Allemand: courant

ZMP: mention "sehr gut" (très bien)



* Italien: courant

Un an d'études supérieures à Milan



